بالصور.. وفاة شاب وإصابة آخر في حادث مرور بإليزي

خلّف حادث مرور وقع صباح اليوم الأربعاء، بمدينة إليزي، مقتل شاب في العشرينات من العمر وإصابة أخر بجروح متفاوتة الخطورة.

ووقع هذا الحادث على مستوى الطريق الرابط بين مقر بلدية إليزي وقرية تين تورهة.

الحادث وقع بعد اصطدام سيارة سياحية نوع ” أكسنت” وأخرى من نوع بيجو 406 تسير في الاتجاه المعاكس.

مما أدى إلى هلاك شاب وهو سائق سيارة ” أكسنت” بعين المكان وإصابة أخر بجروح متفاوتة.

وتدخل أعون الحماية المدنية بإليزي، لنقل الجريح لمصلحة الاستعجالات بمستشفى ترقي وإن تميضي.

كما تم تحويل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.



