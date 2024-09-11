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بالصور.. وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار مسكن بـ”القصبة”

بقلم أمينة داودي
بالصور.. وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار مسكن بـ”القصبة”
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اهتز حي القصبة العريق بالعاصمة، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، على وقع انهيار كلي لمسكن أرضي هش مهجور، على مسكن مجاور له، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

وكشفت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها، بأن حادثة الانهيار وقعت. في حدود الساعة 00:26، وبالضبط على مستوى 26 شارع لوني أرزقي. ببلدية القصبة دائرة باب الواد.

مبرزة بأن الضحايا من عائلة واحدة. وتم إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفى المحلي مع تحويل الضحية المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث.

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