بالصور.. وفاة طفل من ضحايا عضات كلب مسعور بحي الكيمو في وهران

توفي صباح اليوم احد الأطفال ضحايا عضات الكلب المسعور على مستوى الحي الفوضوي كيمو في السانية بوهران.

متاثرا بالإصابات الحرجة التي تعرض لها بعدما ساءت حالته الصحية عقب إخراجه من مستشفى كناستال للأطفال اين وضع تخت العزل رفقة الضحيتين الاخريين بمصلحة الأمراض المعدية التابعة لذات المؤسسة.

الضحية البالغ من العمر 9 سنوات تم اعادة تحويله من مسكنه بذات الحي الفوضوي على جناح السرعة إلى مستشفى كناستال اين لفظ أنفاسه الأخيرة ليتم نقله بعدها إلى منزل جده اين أقيمت جنازته ووري التراب بمقبرة بلدية مسرغين في أجواء مخيبة حضرها جموع من المواطنين إلى جانب بعض الجهات الأمنية.

علما والإشارة أن 3 اطفال كانوا قد تعرضوا مؤخرا لعضات كاب مسعور بالحي الفوضوي كيمو في السانية بوهران تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 12 سنة تم نقلوا على جناح السرعة إلى مستشفى كناستال لتلقي الإسعافات الضرورية بعدما أصيبوا بجروح بالغة على مستوى الوجه إلى جانب مناطق متفرقة من أجسادهم بفعل هجمات الكلب المسعور أكدت التحاليل إصابته بالكلب.

النهار تنقلت الى الحي الفوضوي الكيمو اين وقفت على حالة غليان قاطنيه عقب وفاة الطفل المتعرض لعضة الكلب المسعور بعد عدم التكفل الجيد بحالته واحتجاجا على المعاناة التي يتكبدونها داخل شاليهات لاكثر من 30 سنة بعد ترحيلهم اليها بشكل مؤقت امام وعود السلطات المحلية الولائية بترحيلهم لم تتجسد على أرض الواقع بل ساهمت في اتساع التجمع السكاني الفوضوي حيث ناشدوا من خلال النهار والي ولاية وهران مولود شريفي التمسك بوعد ترحيلهم وافادتهم من برامج سكنية لائقة كما أكد لهم بعد تنقله لتفقد الحي الفوضوي مباشرة بعد الحادث.