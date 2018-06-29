بالصور.. وفاة عائلة جزائرية من 5 أفراد في حادث مرور بتونس

أكدت مصادر اعلامية تونسية،خبر وفاة عائلة جزائرية بمدينة باجة في حادث مرور .

حيث قالت أنه وفي حدود الساعة الثانية و45 دقيقة اليوم، وعلى مستوى أحد مداخل مدينة باجة.

وقع حادث مروري تمثل في اصطدام سيارة تحمل لوحة ترقيم جزائرية، على متنها 5 من أفراد عائلة واحدة بشاحنة يركبها تونسيان.

وأدى الحادث إلى وفاة كل أفراد العائلة الجزائرية وهي عائلة كادوري من باب الزوار في العاصمة والتي تقيم في حي سوريكال.

وتتكون من الأب المدعو عبد القادر هو وزوجته وولدين وبنت.

فيما تم نقل التونسيين على جناح السرعة إلى أحد مستشفيات العاصمة نظرا لخطورة اصابتهما.

علما وأن أحدهما حالته الصحية حرجة للغاية، وتعود أسباب الحادث إلى السرعة المفرطة والتجاوز الممنوع بالطريق.