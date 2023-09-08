بالصور.. وفاق سطيف يستأنف تحضيراته بملعب “8 ماي”

عاد تعداد فريق وفاق سطيف، لأجواء التدريبات، لاستكمال تحضيراتهم الصيفية، تحسبا لانطلاق الموسم الجديد من البطولة المحترفة.

وأجرى تععداد الوفاق، أمسية اليوم الجمعة، أول حصة تدريبية بملعب “8 ماي 1945″، بعد عودتهم من تربص تونس.

وأشرف عبد القادر عمراني، رفقة طاقمه الفني المساعد، على هذه الحصة التدريبية، وفق ما كشفت عنه الصفحة الرسمية للفريق.

يذكر أن وفاق سطيف، سيحل ضيفا على اتحاد خنشلة، يوم الجمعة المقبل، لخوض مباراة الجولة الأولى من الموسم الجديد للبطولة المحترفة.