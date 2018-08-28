بالصور.. وفاق سطيف يصدم المولودية بثنائية في الشوط الأول

فرض وفاق سطيف من منطقه على، مولودية الجزائر، خلال الشوط الأول من المُباراة الختامية لدور المجموعات من رابطة الأبطال الإفريقية.

وإفتتحت “الكحلة” باب التسجيل بواسطة إبن مدرستها، أكرم جحنيط، بواسطة مُخالفة مُباشرة لم يعرف الحارس المولودية، فريد شعال كيفية صدها.

وتواصل السيناريو المثالي لأبناء الهضاب العليا، بعدما أضافوا هدفا ثانيا بفضل نجمهم الجديد، بوقلمونة، مؤكدين تفوقهم على أصحاب الأرض والجمهور.

وعاد “العميد” في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة من المرحلة الأولى، بفضل ضربة جزاء، نفذها وسجلها، وليد درارجة.