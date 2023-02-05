بالصور.. وفاق سطيف يعلن ضمه موهبة أف سي باريس

أعلنت إدارة فريق وفاق سطيف ضم اللاعب المغترب اعراب السعيد لموسمين و نصف قادما من فريق أف سي باريسي.

وأشارت إدارة النادي السطايفي إلى أن الصفقة “مدوية” باستقدام اللاعب الشاب الذي يملك مؤهلات كبيرة. بالإضافة إلى نشر عدد من الصور للاعب الشاب أثناء تقديمه لوسائل الإعلام بمكتب الفريق.

كما قال اللاعب صاحب 22 عاكا في تصريح للصفحة الرسمية للفريق ” أنا سعيد جدا بعد التحاقي بالفريق، أستطيع تقديم الإضافة المرجوة في منصبي في وسط الميدان الهجومي”.

و أضاف “أسعى لقيادة الفريق للعب منافسة افريقية الموسم المقبل، ولما التألق في البطولة الوطنية التي كنت أتابعها بشغف”.

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