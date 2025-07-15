بالصور.. وفاق سطيف يكشف تفاصيل التعاقد الرسمي مع المدرب أنطوان هاي

أعلنت إدارة فريق وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، عن تعاقدها الرسمي مع المدرب الألماني أنطوان هاي، للإشراف على العارضة الفنية للفريق، بعقد يمتد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وذلك في إطار التحضيرات الجادة لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ونشرت إدارة وفاق سطيف على عدد من الصور، أثناء توقيع الدرب الألماني هاي على عقده الرسمي.

ويطمح الفريق السطايفي، من خلال هذا التعاقد، إلى استعادة بريقه والعودة إلى منصات التتويج، خاصة بعد موسم مخيّب للآمال. وتراهن الإدارة على خبرة المدرب وقدرته على بناء فريق تنافسي قادر على تحقيق نتائج إيجابية محليًا والعودة للمشاركة في المسابقات القارية.

ومن المرتقب أن يباشر أنطوان هاي عمله في الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع الانتدابات الصيفية التي يسعى من خلالها النادي إلى تعزيز تشكيلته بلاعبين قادرين على صنع الفارق.

جدير بالذكر، أن هاي يتمتع بسيرة ذاتية غنية وخبرة طويلة في كرة القدم الإفريقية تمتد لأكثر من 20 عامًا، حيث سبق له تدريب عدد من المنتخبات ليسوتو، غامبيا، ليبيريا، كينيا، ليبيا، رواندا، بالإضافة إلى قيادته أندية بارزة مثل الاتحاد المنستيري التونسي والمريخ السوداني.

كما خاض المدرب الألماني تجارب خارج القارة الإفريقية، أبرزها توليه قيادة منتخب البحرين، في حين كانت آخر محطاته التدريبية مع منتخب ميانمار قبل أن يوقّع مع وفاق سطيف.