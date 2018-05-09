بالصور.. وفد أممي يثمن جهود الجزائر في مجال حقوق الإنسان

استقبل رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، نزار شريف، اليوم بمقر المجلس، وفدا أمميا عن المحافظة السامية لحقوق الإنسان.

يمثله كل من حبيب ناصري، عن المكتب الجهوي لمنطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، وكذا Maria SERRENTINO عن مكتب جنيف.

اللذين رافقهما رئيس اللجنة القانونية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس فاضلي.

استعرض رئيس اللجنة، مسار الإصلاحات السياسية التي عرفتها البلاد بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتحدث عن أهم ما نص عليه الدستور الأخير مركزا، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

والصلاحيات الجديدة التي باتت تتمتع بها السلطة التشريعية.

وأشاد ممثل المكتب الجهوي عن منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط بجهوده الجزائر في ترقية حقوق الإنسان.

مؤكدا أن الجزائر تعتبر من بين الدول الملتزمة بالاتفاقيات الدولية وبمعظم التوصيات العالمية.

كما عبر ناصري حبيب عن ارتياحه لنهج الجزائر في تكريس مبدأ الفصل بين السلطات.

مضيفا بأن المبادئ التي تقررها المفوضية الدولية لا يمكن تطبيقها إن لم يكن هناك استقلالية القضاء.

من جهتهم، قدّم بعض أعضاء اللجنة، لمحة عن واقع حقوق الإنسان بالجزائر لاسيما فيما تعلق بحقوق الطفل وحقوق المرأة.

كما استعرضوا تطور مهنة المحاماة التي باتت من بين الوسائل الضرورية لحماية وترقية حقوق الإنسان.

معتبرين أن الجزائر قد حققت قفزة نوعية في هذا المجال.