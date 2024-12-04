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الرياضة

بالصور.. وفد اتحاد العاصمة يحط الرحال بـ “داكار” السنغالية

بقلم محمد لمين صحراوي
بالصور.. وفد اتحاد العاصمة يحط الرحال بـ “داكار” السنغالية
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حطّ وفد فريق اتحاد العاصمة، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، الرحال بالعاصمة السنغالية “داكار” تحسبا لملاقاة نادي جاراف المحلي.

ويلتقي الاتحاد بمضيفه السنغالي، يوم الأحد القادم، على أرضية ميدان ملعب “عبد اللاي وادِ” برسم الجولة الـ 2 من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ووصل رفقاء الحارس أسامة بن بوط، إلى داكار. في حدود الساعة الـ 01:10 بالتوقيت المحلي (02:10 بتوقيت الجزائر)، بعد رحلة استغرقت قرابة 4 ساعات.

وكشفت إدارة الاتحاد، بأن السكرتير الأول لدى سفارة الجزائر في السنغال، بشير مختاري. كان رفقة عدد من مسؤولي نادي جاراف المحلي، في استقبال وفد الفريق.

وتنقلت تشكيلة اتحاد العاصمة، فور وصولها إلى فندق “راديسون ديامنياديو داكار”. الذي سيمكث فيه الفريق طيلة فترة تواجده بداكار، حيث يتميز هذا الفندق بخدمات راقية ويبتعد بـ 5 دقائق فقط عن ملعب المباراة.

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