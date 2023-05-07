إعــــلانات
الرياضة

بالصور.. وفد اتحاد العاصمة يشد الرحال نحو كوت ديفوار

بقلم محمد.ل
بالصور.. وفد اتحاد العاصمة يشد الرحال نحو كوت ديفوار
  • 83
  • 0

شدّت تشكيلة اتحاد العاصمة، صبيحة اليوم الأحد، الرحال نحو كوت ديفوار، تحسبا لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وينزل هذا الأربعاء الاتحاد، ضيفا على نادي أسيك ميمواز. بحثا عن العودة بنتيجة إيجابية، تضعه على مشارف بلوغ النهائي. قبل موقعة الإياب المقررة بملعب 5 جويلية يوم الـ 17 ماي الجاري.

وكان كريم الدين حركاتي، الرئيس المدير العام لمجمع “ساربور” المالك لأغلبية أسهم الفريق، قد خص أمس السبت، التشكيلة والطاقم الفني بمأدبة عشاء، قبل سفرية كوت ديفوار.

كما ألقى حركاتي، خلال مأدبة العشاء، خطابا تحفيزيا على اللاعبين، مشددا على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في كوت ديفوار.

Peut être une image de 1 personne, partie de foot, valise et texte qui dit ’04 1M USMAOFFICIEL’

Peut être une image de 1 personne, valise et chapeau

Peut être une image de 1 personne et texte qui dit ’USMA’

Peut être une image de 2 personnes et texte qui dit ’N USMAOFFICIEL’

Peut être une image de 1 personne, partie de football américain, partie de foot et texte

Peut être une image de 1 personne

Peut être une image de 2 personnes, personnes jouant au football, personnes jouant au foot et texte

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/mvSbj
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر