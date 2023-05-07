بالصور.. وفد اتحاد العاصمة يشد الرحال نحو كوت ديفوار

شدّت تشكيلة اتحاد العاصمة، صبيحة اليوم الأحد، الرحال نحو كوت ديفوار، تحسبا لمباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وينزل هذا الأربعاء الاتحاد، ضيفا على نادي أسيك ميمواز. بحثا عن العودة بنتيجة إيجابية، تضعه على مشارف بلوغ النهائي. قبل موقعة الإياب المقررة بملعب 5 جويلية يوم الـ 17 ماي الجاري.

وكان كريم الدين حركاتي، الرئيس المدير العام لمجمع “ساربور” المالك لأغلبية أسهم الفريق، قد خص أمس السبت، التشكيلة والطاقم الفني بمأدبة عشاء، قبل سفرية كوت ديفوار.

كما ألقى حركاتي، خلال مأدبة العشاء، خطابا تحفيزيا على اللاعبين، مشددا على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في كوت ديفوار.