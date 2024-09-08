بالصور .. وفد الخضر يصل مونروفيا تحسبا لمواجهة ليبيريا

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، عن وصول وفد المنتخب الوطني إلى العاصمة الليبيرية مونروفيا.

ونشرت الفاف، عبر صفحتها الرسمية الثانية عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” عدد من الصور، لوفد المنتخب الوطني الذين غادروا أرض الوطن صبيحة اليوم، قبل أن يلتحقوا خلال الساعات الأخيرة.

و من المنتظر، أن يشرع اللاعبون في التحضيرات بالملعب التابع للفندق الذين يقيمون به، قبل الموعد الهام للمهاجم سعيود و رفقائه يوم الثلاثاء.

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