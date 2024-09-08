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الرياضة

بالصور.. وفد الخضر يغادر نحو مونروفيا الليبيرية

بقلم محمد لمين صحراوي
بالصور.. وفد الخضر يغادر نحو مونروفيا الليبيرية
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غادر وفد المنتخب الوطني، ظهر اليوم الأحد، أرض الوطن، باتجاه مطار “روبرتس” الدولي، بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، تحسبا لملاقاة منتخب هذا الأخير، في التصفيات المؤهلة إلى “كان” 2025.

وسيكون “المحاربون” المنتشون بالفوز بثنائية نظيفة، في افتتاح التصفيات. على غينيا الاستوائية، أمام فرصة التأكيد، حينما يلاقون بعد غدٍ الثلاثاء، منتخب ليبيريا، بملعب “صامويل كانيون دو”، المعشوشب اصطناعيا.

ومنذ العودة من وهران، التي احتضنت اللقاء الافتتاحي. أجرت العناصر الوطنية 3 حصص تدريبية بسيدي موسى، آخرها صبيحة اليوم الأحد، والتي عرفت إصابة بن ناصر، وإعفاءه من السفرية.

ويضاف بذلك، بن ناصر، إلى قائمة الغيابات المطولة بداعي الإصابات، والتي ضمّت أيضا، كل من هشام بوداوي، وحسام عوار، وريان آيت نوري، ومحمد أمين عمورة، إلى جانب القائد، رياض محرز.

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Peut être une image de 3 personnes, personnes jouant au football et texte

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