بالصور.. وفد الخُضر يطير إلى غابورون تحسبا لمواجهة بوتسوانا

سافر وفد الخضر، اليوم الثلاثاء، باتجاه مدينة فرانسيستاون، تحسباً لمواجهة منتخب بوتسوانا يوم الجمعة القادم، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحفّز رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي، أعضاء بعثة المنتخب الوطني، بمطار هواري بومدين في العاصمة. كما التقى بالناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش وحفزه على العودة بنتيجة إيجابية.

وعرفت السفرية غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة، آخرهم مهاجم أنجي الفرنسي حيماد عبد اللي.