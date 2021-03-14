بالصور.. وفد الشبيبة يطير إلى زامبيا تحسبا لمواجهة نابسا ستار

غادر وفد شبيبة القبائل، صبيحة اليوم الأحد، أرض الوطن، باتجاه زامبيا، تحسبا لمواجهة فريق نابسا ستار لحساب كأس الكاف.

وتنقلت بعثة فريق شبيبة القبائل، إلى زامبيا، عبر رحلة خاصة، من مطار “هواري بومدين” بالعاصمة، على الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد.

ويسعى أشبال المدرب دينيس لافان، للعودة بنتيجة ايجابية من زامبيا، لتعزيز حظوظهم في التأهل للدور المقبل، بعد فوزهم في المبارا الأخيرة على كوتون سبور بنتيجة (1-0).

يذكر أن المواجهة التي ستجمع شبيبة القبائل، بنادي نابسا ستار، والمقررة يوم الأربعاء المقبل، تدخل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكاف.