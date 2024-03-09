بالصور.. وفد الفيفا يعاين المنشأت الرياضية بالجزائر

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، اليوم السبت، عن مواصلة وفد الفيفا معاينته للمنشات الجزائرية.

وقالت الفاف أن وفد الفيفا عاين عدد من المواقع التي ستحتضن منافسة دورة الفيفا الدولية FIFA serie خلال الزيارة التي يقوم بها منذ أيام قليلة.

كما كان في استقبال الوفد الأمين العام للإتحاد الجزائري نذير بوزناد رفقة عدد من الأعضاء الذي ساروا و جالوا في مختلف الملاعب والمراكز بالعاصمة.