بالصور.. وفد الكاف يزور ملعب الشهيد حملاوي تحضيرا للشان

قام. أمس الأحد، وفد من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، بزيارة ميدانية لمختلف الورشات المفتوحة على مستوى ملعب الشهيد حملاوي.

وحسب ماورد في بيان الصفحة الرسمية لولاية قسنطينة، فإن هذه الزيارة، لوفد الكاف كانت رفقة ممثلين من الفدرالية الجزائرية لكرة القدم.

بالإضافة لحضور الأمين العام لولاية قسنطينة و مدير الشباب و الرياضة.

كما أضاف بيان ولاية قسنطينة، أن وفد الكاف قام بتفقد مختلف الورشات المفتوحة بالملعب و و قف على مدى تقدم الأشغال.

وأضح ذات البيان، أن هذه الزيارة هي الثانية من نوعها لممثلين من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم لملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وسيكون ملعب حملاوي، معنيا بكأس إفريقيا للأمم 2023 الخاصة باللاعبين المحللين “الشان”، والتي تحتضنها الجزائر مطلع العام المقبل.