بالصور.. وفد الكاف يقوم بزيارة تفقدية لملعب براقي

قام اليوم الإثنين وفد معاينة الملاعب للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، بزيارة تفقدية لملعب براقي الجديد بالجزائر العاصمة.

وكان وفد الكاف مرفوقا بممثلين للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خلال هاته الزيارة الميدانية.

كما قام وفد الكاف بتفقد مختلف الورشات المفتوحة بالملعب و وقف على مدى تقدم الأشغال.

وسيكون ملعب براقي، معنيا بكأس إفريقيا للأمم 2023 الخاصة باللاعبين المحليين “الشان”، والتي تحتضنها الجزائر مطلع العام المقبل.