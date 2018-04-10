بالصور.. وفد المجلس الشعبي الوطني يعاين تحضيرات وهران للألعاب المتوسطية 2021

شرع اليوم وفد عن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في زيارة استطلاعية ستخص كلا من ولايتي وهران وتلمسان.

الوفد برئاسة توفيق طورش يهدف معاينة وضعية المحافظات العقارية بالولايتين، وحضي لدى حلوله بولاية وهران باستقبال من طرف والي الولاية.

وقد قدّم مدير الشباب والرياضة عرضا عن التحضيرات الخاصة باحتضان مدينة وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 2021.

كما قدم مدير مسح الأراضي لولاية وهران عرضا حول مختلف نشاطات مديرية أملاك الدولة، مديرية الحفظ العقاري ومديرية مسح الأراضي.

ووقف أعضاء الوفد عند المديرية الولائية للحفظ العقاري والمحافظة العقارية لكل من بلديات وهران، وهران شرق، بئر الجير والسانيا.

حيث استمع أعضاؤه باهتمام إلى المدير الولائي الذي عرض في طرح مفصل مختلف المشاكل والنقائص التي تواجهها منها مصالحه.

وقد تحدث المسؤول الولائي بشكل خاص عن ما يعانيه المواطن لاسيما فيما يتعلق باستخراج الوثائق والعقود العقارية.

وقد أوضح رئيس اللجنة توفيق طورش أن اللجنة ستجمع كل الانشغالات في ملف مفصل وسترفعه إلى السلطات المركزية.

حيث ستسعى بالتنسيق مع الأطراف المعنية، في حدود الصلاحيات التي يخولها لها القانون، لمعالجتها وإيجاد حلول ناجعة لها.

تجدر الإشارة إلى أن وفد لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سيتوجه غدا الأربعاء إلى ولاية تلمسان.

أين سيقف على مصالح مديرية الحفظ العقاري ووكالة مسح الأراضي بهذه الولاية.