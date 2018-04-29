بالصور.. وفد برلماني يعاين تحضيرات ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران

شرع وفد يضم أعضاء من لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم في زيارة استعلامية إلى ولاية وهران.

تهدف زيارة الوفد، الذي تقوده رئيسة اللجنة رتيبة عياد.

إلى معاينة التحضيرات الجارية لإنجاز الهياكل الرياضية التي تستضيف ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2021 .

حظي الوفد باستقبال من طرف مولود شريفي والي الولاية بحضور نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس بلدية وهران.

وعرض مدير التجهيزات والهياكل بالولاية فيلم عن التحضيرات الخاصة باحتضان وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 2021 .

موضحا أنه قد شمل إعادة تأهيل 4 ملاعب رياضية بكل من “العنصر”، “حاسي مفسوخ”، “حاسي بن عقبة “.

و”ملعب الحبيب بوعقل” ، وذلك إلى جانب إنجاز 06 مسابح جوارية.

وتنقل الوفد، بعد ذلك، ليطّلع عن كثب على وتيرة سير المشاريع الخاصة بتظاهرة ألعاب البحر الأيض المتوسط.

لا سيما مشروع إنجاز المركب الرياضي 40 الف مقعد وكذا مشروع إنجاز القرية المتوسطية التي سيقيم بها الرياضيون ببلقايد.

كما زار الوفد القاعة المتعددة الرياضات بحي “سيدي البشير” وكذا المعهد الوطني لتكوين اطارات الشباب والرياضة “بعين الترك”.

والذي برمج للترميم كي يستغل كقرية ترفيهية للرياضيين.