بالصور: وفد روسي هام في ضيافة والي العاصمة

إستقبل، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، أمس، ، نظيره وزير حكومة موسكو، رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد الخارجي لحكومة موسكو، سرقاي تشريومين، بمقر ولاية الجزائر.

اللقاء جرى بحضور كل من رئيسة المجلس الشعبي الولائي نجيبة جيلالي، رئيس الديوان، إطارات الولاية، بالإضافة إلى رجال الأعمال من مدينة موسكو.

وحسيب بيان مصالح الولاية الزيارة تأتي هذه الزيارة من طرف وفد حكومة موسكو للوقوف على مدى تنفيذ اتفاقية مذكرة التفاهم بين ولاية الجزائر وحكومة موسكو.

وتضمنت الإتفاقية المبرمة في 12 من مارس المنصرم، تبادل التعاون والشراكة للخبرات والمعارف بين البلدين.

كما مست الإتفاقية عدة قطاعات ومجالات أبرزها: الرقمنة والابتكار، حماية البيئة وتسيير النفايات، النقل الحضري، ترميم البنايات القديمة، التربية، الشباب والرياضة، الثقافة والسياحة وغيرها من المجالات.

وفي ختام الزيارة تبادل كل من الوالي ووزير حكومة موسكو، الهدايا التذكارية كتوطيد للعلاقات الودية بين الطرفين.