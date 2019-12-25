بالصور.. وفد شبيبة القبائل يشد الرحال إلى المغرب

يغادر فريق شبيبة القبائل، ظهر اليوم الأربعاء، أرض الوطن، متجها إلى المغرب، تحسبا لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وتنقل صبيحة اليوم الأربعاء، وفد شبيبة القبائل، من فندق الفرسان بالعاصمة، إلى مطار هواري بومدين، للتنقل إلى المغرب، في رحلة مباشرة.

وكان أشبال المدرب هيبرت فيلود، قد أجروا تربصا مصغرا بمركز سيدي موسى، استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه نادي الرجاء البيضاوي المغربي، يوم الجمعة المقبل، بملعب “محمد السادس”، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.