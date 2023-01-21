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الرياضة

بالصور.. وفد منتخب الكونغو يغادر الجزائر

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. وفد منتخب الكونغو يغادر الجزائر
الكونغو
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كشفت لجنة تنظيم الشان، عن مغادرة وفد منتخب الكونغو الجزائر صوب العاصمة كنشاسا بعد الإقصاء من المنافسة.

وكان منتخب الكونغو قد شارك في المباريات الأولى له في مدينة وهران بملعب ميلود هدفي، لكنه فشل في التأهل إلى الدور المقبل.

كما يعتبر المنتخب الكونغولي من اول الوفود المغادرة للجزائر بعد حصد نتيجة سيئة على طول الخط في العرس الإفريقي.

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