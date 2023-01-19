بالصور.. وفد منتخب كوت ديفوار يصل الجزائر العاصمة

التحق وفد منتخب كوت ديفوار بمطار هواري بومدين في الجزائر العاصمة. اليوم الخميس، للشروع في التحضيرات مجدّدا للمباراة المقبلة له في الشان.

وقالت لجنة تنظيم كأس إفريقيا للمحليين، في بيان لها اليوم، أن الوفد الإيفواري وصل في ظروف جيدة وسط استقبال عدد من المسؤولين الجزائريين.

كما تنقل المنتخب الإيفواري من مدينة عنابة الى العاصمة بعد تنشطيه مباراة الكونغو الديمقراطية التي حقق فيها تعادلا مخيبا.

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