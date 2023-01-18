بالصور.. وفد منتخب موريتانيا يحل بوهران

كشفت لجنة تنظيم الشان اليوم الأربعاء عن وصول وفد منتخب موريتانيا إلى مطار احمد بن بلة بوهران صبيحة اليوم استعدادا لـ”الشان”.

وأكّدت أن استقبال الوفد الموريتاني كان من طرف ياسين بن حمزة، نائب رئيس لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للمحليين. وعدد من المسؤولن المحليين في مدينة الباهية.

و من المنتظر، أن يشرع منتخب “المرابطون” في التحضير لمبارياتهم في العرس الإفريقي، الذي يجري وسط ظروف جيدة.

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