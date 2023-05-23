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الرياضة

بالصور.. وفد من اتحادية الألعاب المائية يتفقد منشآت وهران

بقلم محمد.ل
بالصور.. وفد من اتحادية الألعاب المائية يتفقد منشآت وهران
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قام اليوم الثلاثاء، وفد من الاتحادية الجزائرية للألعاب المائية، بزيارة عمل وتفقد إلى المنشآت الرياضية لمدينة وهران، التي ستكون معنية باحتضان منافسات السباحة. خلال الألعاب العربية الجزائر 2023.

وكشفت الإتحادية الجزائرية للألعاب المائية، في بيان لها، بأن وفد تابع لها، زار اليوم المركب الأولمبي المائي ميلود هدفي، بولاية وهران وكذا القرية المتوسطية. وذلك، قبل 43 يوما عن بداية الألعاب الغربية.

كما أوضح نفس المصدر. بأن الزيارة جاءت بهدف معاينة ومراقبة مدى جاهزية هذه المنشأت تحسبا للألعاب العربية التي ستقام في الفترة الممتدة ما بينالـ 5 إلى الـ 15 جويلية القادم.

يذكر أن ولاية وهران تحتضن 4 رياضات في الألعاب العربية المتمثلة في كل من السباحة وكرة اليد إضافة إلى كرة القدم ورياضة الرافل والبيار.

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