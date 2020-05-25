بالصور.. وفد من الخبراء الصينيين يحُل بمستشفى مكور حمو بعين الدفلى

حل اليوم بمستشفى مكور حمو وفد من الخبراء الصينين بالتحديد من مقاطعة ووهان بولاية عين الدفلى في زيارة تدوم ليوم واحد.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الزيارة جاءت لعرض خبراتهم في محاربة وباء كورونا على اطباء مستشفى مكور حمو و ايضا لمعاينة طريقة التكفل بالمرضى.

ويضم الوفد خمسة أساتذة مختصين في علم الأوبئة ، الامراض المعدية والامراض الصدرية مرفوقين بعتادهم الطبي اين قدموا محاضرة بالمؤسسة الاستشفائية مكور حمو تمحورت حول طريقة تغلبهم على الجائحة بووهان الصينية و عن كيفية الطرق الوقائية المتبعة لمنع تفشيه .

كما تأتي الزيارة دعما للجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في محاربة جائحة كورونا وكذا تقييم الطريقة الجزائرية المنتهجة في التصدي للوباء.