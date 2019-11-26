بالصور.. وفد من السلطة المستقلة للانتخابات يزور مجمع النهار

الوطني
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بالصور.. وفد من السلطة المستقلة للانتخابات يزور مجمع النهار
بقلم مصطفى.ق

قام، اليوم، وفد من السلطة المستقلة للانتخابات يقوده نائب الرئيس عبد الحفيظ ميلاط، بزيارة إلى  مقر مجمع النهار.

وطاف الوفد بمجمع النهار، حيث زار كل الأقسام بالقناة والجريدة، والموقع الإلكتروني للنهار.

وصرح عبد الحفيظ ميلاط، نائب رئيس السلطة أن، لمجمع النهار مكانة مميزة في الجزائر ونعول عليها للمساهمة في إنجاح المسار الانتخابي.

وشكر ميلاط، مجمع النهار على مساهمته في تغطية الحملة الانتخابية.

فيما قال عيسى بلخضر، عضو بسلطة الانتخابات، أن  النهار هي الأولى التي تغطي نشاطات الحملة ببث مباشر.


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