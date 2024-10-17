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الرياضة

بالصور.. وفد من الفيفا يزور مركز المنتخبات الوطنية بتلمسان

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. وفد من الفيفا يزور مركز المنتخبات الوطنية بتلمسان
الفيفا
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قام وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، بزيارة مركز المنتخبات الوطنية بتلمسان الذي ينتظر أن تستفيد منه مختلف المنتخبات الوطنية والأندية الجزائرية.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الزيارة جاءت بعد بلوغ نسبة الأشغال 90 بالمائة. وقُرب موعد تدشين المركز التدريبي.

ويرتقب أن يعود الوفد نفسه إلى مدينة تلمسان. لحضور حفل التدشين الذين سيكون تاريخيا للكرة الجزائرية.

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