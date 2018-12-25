بالصور.. وفد من وزارة الداخلية يزور عائلة المرحوم عياش بالمسيلة

الوطني
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بالصور.. وفد من وزارة الداخلية يزور عائلة المرحوم عياش بالمسيلة
بقلم نسرين محفوف

زار وفد من وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عائلة المرحوم محجوب عياش، المحتجز داخل بئر اتوازي، بالمسيلة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، بتكليف من وزير الداخلية، نور الدين بدوي، تم إيفاد لجنة وزارية مشتركة بإشراف الأمين العام للوزارة، صلاح الدين دحمون إلى المسيلة، قصد الوقوف على الظروف المتعلقة بعملية إنقاذ عياش محجوبي ومآزرة عائلته و ذويه.

وقد استقبل أقارب عياش، على رأسهم والده، الوفد الوزاري، المتكون من اللجنة المتكونة من الأمناء العامين لوزارات الموارد المائية والتضامن، إلى جانب المدير العام للحماية المدنية، وكذا المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، وهذا بحضور أعيان المنطقة.

في سياق حديثه مع عائلة الفقيد، أكد الأمين العام أنه تنقل للوقوف على مدى تقدم عملية انتشال الضحية وتقديم التعازي باسم الحكومة لعائلة المرحوم ولسكان المنطقة جمعاء.

وحيا بالمناسبة روح المسؤولية لديهم، حيث كانوا منذ الوهلة الأولى بجنب أعوان الحماية المدنية، الذين لم يذخروا جهدا لإنقاذ عياش محجوبي.


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