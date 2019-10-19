بالصور.. وفد من وزارة العمل في زيارة لولايتي عنابة وسكيكدة

قام وفد من وزارة العمل، بزيارة عمل وتفقد إلى ولايتي عنابة وسكيكدة لمعينة عن الهيئات تحت الوصاية.

الوفد برئاسة مدير الدراسات القانونية والتعاون بوعلام عيساوي، سمحت له هذه الزيارة بالوقوف على ظروف العمل والوسائل المادية والبشرية الموضوعة تحت تصرف مواطنينا، لتقديم خدمة عمومية تستجيب لتطلعاتهم.

كما كانت فرصة لاستماع لانشغالات المواطنين وتدوين ملاحظاتهم بخصوص الخدمات التي يوفرها القطاع لمرتفقيه، بهدف تحسينها وتطويرها.

في ختام الزيارة، ترأس رئيس الوفد اجتماع تنسيقي خصص للاستماع لمختلف انشغالات إطارات وموظفي القطاع، وتبادل وجهات النظر بخصوص القضايا المطروحة من طرف العمال أو الشريك الاجتماعي.