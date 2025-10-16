بالصور.. وفد مولودية الجزائر يشد رحاله إلى ياواندي
بقلم كريم تيغرمت
غادرت بعثة فريق مولودية الجزائر، اليوم الخميس، أرض الوطن، باتجاه العاصمة الكاميرونية ياواندي، لمواجهة نادي كلوب سبورتيف الكاميروني.
ونشرت إدارة مولودية الجزائر، صور بعثة الفريق، خلال تواجدهم بمطار “هواري بومدين”، قبل شدهم الرحال إلى ياوندي.
ويسعى ممثل الجزائري، للعودة بنتيجة ايجابية من الكاميرون، قبل خوضه مباراة العودة المقررة بالجزائر.
يذكر أن مباراة مولودية الجزائر، ضد مضيفه كلوب سبورتيف الكاميروني، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا، مقررة يوم الأحد المقبل.
📸 | بقميصٍ يروي صفحات من تاريخ عميد الأندية الجزائرية … وفد المولودية يشد رحاله صوب ياوندي الكاميرونية ✈️🌍#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆𝒔𝑪𝑨𝑭𝑪𝑳#نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/s2inf4INM1
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) October 16, 2025
رابط دائم : https://nhar.tv/kPovN