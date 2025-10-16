بالصور.. وفد مولودية الجزائر يشد رحاله إلى ياواندي

غادرت بعثة فريق مولودية الجزائر، اليوم الخميس، أرض الوطن، باتجاه العاصمة الكاميرونية ياواندي، لمواجهة نادي كلوب سبورتيف الكاميروني.

ونشرت إدارة مولودية الجزائر، صور بعثة الفريق، خلال تواجدهم بمطار “هواري بومدين”، قبل شدهم الرحال إلى ياوندي.

ويسعى ممثل الجزائري، للعودة بنتيجة ايجابية من الكاميرون، قبل خوضه مباراة العودة المقررة بالجزائر.

يذكر أن مباراة مولودية الجزائر، ضد مضيفه كلوب سبورتيف الكاميروني، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا، مقررة يوم الأحد المقبل.