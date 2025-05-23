بالصور.. وفد مولودية سعيدة لكرة السلة يتعرّض لحادث مرور خطير

كشفت مديرية الشباب والرياضة لولاية سعيدة، اليوم الجمعة، عن تعرض فريق مولودية سعيدة لكرة السلة إلى حادث مرور بمعسكر. خلال تنقله لمواجهة فريق تيغنيف، ونقل بعض اللاعبين إلى المستشفى.

وقالت مديرية الشباب و الرياضة إن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 6 ببلدية فروحة ولاية معسكر، في حدود الساعة 11 صباحا و35 دقيقة.

وعلى إثر الحادث، اتصل مدير الشباب والرياضة لولاية سعيدة، حسب بيان المديرية على الصفحة الرسمية على فايسبوك، بطاقم الفريق للاطمئنان على صحة اللاعبين، وقدم لهم الدعم المعنوي حتى مغادرتهم لمستشفى غريس وعودتهم سالمين.

فيما اتصل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة السلة هاتفياً برئيس الفريق للاطمئنان على صحة وسلامة الاعبين والطاقم المرافق.

كما أعرب عن تضامنه الكامل مع الفريق في هذا الظرف الصعب، وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.