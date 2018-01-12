بالصور.. وفد وزاري في ضيافة والي العاصمة زوخ

نزل اليوم وفد وزاري، ضيفا على والي العاصمة، عبد القادر زوخ،حيث تم استقبالهم بمقر الولاية.

تأتي الزيارة والإحتفالات برأس السنة الأمازيغية “يناير”، بعد إقرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر

وقد عرفت الزيارة برامج متعدد الأنشطة الثقافية، كما قام الوفد بزيارة عدة أماكن بالعاصمة مشيا على الأقدام.

وانطلق الوفد الوزاري من ساحة الأمير عبد القادر مرورا بالبريد المركزي، حيث توقفوا لمشاهدة معارض للفنون التقليدية.

كما كان للوفد زيارة لقاعة ابن خلدون لمشاهدة عروض فلكلورية شكلت فسيفساء من الثقافة الوطنية.