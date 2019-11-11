بالصور.. وقفة إحتجاجية لشباب النعامة للمطالبة بتغيير مسار السكة الحديدية

إحتج العشرات من الشباب ببلدية النعامة اليوم للمطالبة بغلق الممر العلوي الوحيد بالبلدية وذلك نتيجة مايعانونه من خطورة السكة الحديدية.

وحسب مصادر النهار اونلاين فقد طالب المحتجون بتغيير مسار السكة الحديدية والتي أصبحت هاجس كبير للسكان والتي قسمت البلدية الى ضفتين.

كما أن الممر العلوي الوحيد بالبلدية أصبح كذلك يشكل خطر كبير خاصة في فصل الشتاء.

وأكد العشرات من الشباب بلدية النعامة اليوم بتدخل وزير النقل والأشغال العمومية بأخذ طلبهم المتمثل بتغيير مسار السكة الحديدية خارج النسيج العمراني .