بالصور..وقفة تأبينية تكريما لذكرى موريس و جوزيت أودان

شهدت أمس الثلاثاء، مقبرة بير لاشيز بباريس في فرنسا تنظيم وقفة تأبينية تكريما لذكرى موريس وجوزيت أودان بمناسبة الذكرى

الـ62 لإختفاء ومقتل موريس أودان من طرف الجيش الفرنسي في 11 جوان 1975 بالجزائر العاصمة.

عرفت الوقفة حضور إبني موريس أودان وعدد من الشخصيات السياسية والمؤرخين،المنتخبين المحليين، وأعضاء من السفارة الجزائرية بفرنسا

تكريما لروح الفقيد الذي ناضل من أجل إستقلال الجزائر و زوجته التي توفيت في 02 فيفري الماضي.

و قام الإبنين ميشال وبيار أودان بنثر رماد أمهما في حديقة قبل أن يقوم المشاركون، الذين كانوا يحملون الرايات الجزائرية

بالتوجه صوب النصب التذكاري، الذي تم بناءه إحياء لذكرى موريس أودان و هذا من أجل تدشينه.

وكانت الكلمات التي تم نقشها على النصب التذكاري تشير إلى أن “ذكرى موريس أودان و كل الضحايا الآخرين الذين سقطوا

جراء هذا القمع الشنيع من شأنها أن تزيد من عزيمة كل الذين يكافحون من أجل أن يتم الإعتراف بكل الجرائم

و الإعتقالات التعسفية و التعذيب و حالات الإختفاء القسرية و محاسبة كل المسؤولين عنها ” .