بالصور..وقفة ترحّم على شهداء الواجب المهني بمقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية جيجل

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و وزير الشؤون الدينية والأوقاف، رفقة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، وبحضور ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية. على وقفة ترحّم على أرواح شهداء الواجب المهني. ضحايا سقوط طائرة الاستطلاع “زلين” التابعة للحماية المدنية، في مهمة تدريبية بمطار فرحات عباس بجيجل. الذين قدّموا أغلى ما يملكون، أرواحهم الطاهرة، فداءً لهذا الوطن العزيز.

وفي أجواء من الخشوع، تم الترحم على أرواحهم الطاهرة، مؤكدين أن تضحياتهم ستبقى خالدة، سائلين الله العلي القدير. أن يتغمدهم بواسع رحمته. ويسكنهم فسيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.