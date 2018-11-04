بالصور.. ولادة أربعة توائم في الجلفة 

رزقت عائلة من ولاية الجلفة بأربعة توائم، اليوم الأحد، بمستشفى الأم والطفل بالجلفة، إثنان منها من جنس ذكر وإثنان من جنس أنثى.

حيث نشرت إحدى العاملات الكوبيات، اليوم الأحد صورا للتوائم الأربعة عبر حسابها الشخصي “الفايسبوك”.

وكتبت عبر “الفايسبوك”: “سعداء بميلاد أربعة توائم اليوم، اثنين من جنس ذكر واثنين من جنس انثى، الأطفال في صحة جيدة وتتكفل بهم ممرضة وطبيب”.

وشددت على نجاح التعاون الكولومبي الجزائري في المجال الطبي، على اعتبار ان أطباء وممرضين كولومبيين اشرفوا على ميلاد التوائم الأربعة.