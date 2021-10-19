بالصور.. ولادة شبلين من سلالة الأسد الإفريقي بسطيف

استقبلت حديقة الحيوانات بسطيف منذ العشرة أيام شبلين من سلالة الأسد الإفريقي السائر في طريق الانقراض. في جو من الفرحة والسرور .بعد تمكن صاحبها من اكتساب التجربة ومعرفة الظروف الملائمة لمساعدة اللبؤات في الحمل والوضع في ظروف قريبة للحياة البرية.

وحسب صاحب الحديقة الذي تحدث إليه موقع “النهار اونلاين” الذي اعتبر ان عملية ولادة السينوريات بحديقة الحيونات بسطيف ليست الأولى من نوعها فقد سبقتها اللبؤة المسماة “ليندا” من قبل شهرين وقد نجحت في انجاب شبلين من نفس السلالة الإفريقية قبل اللبؤة محل الحديث اليوم زوجة الأسد الملقب بولحية.

مؤكدا ان التعداد الحالي لعدد الأسود اصبح 12 اسد افريقي بعدما كان عددهم العام المنصر08.

مضيفا ان عملية توفير الظروف لعملية توليد لبؤة ليس بالامر الهين أمام التحديات الكبيرة التي مر بها العباد والبلاد جراء ما ترتب من ازمة كورونا وجفاف الموارد المالية بعد الغلق الاجباري للحديقة في كل قرار الحجر الصحي.

مستطردا انها تتطلب الكثير من العناية الصحية اثناء الحمل والولادة واثناء رضاعة الأشبال كما يجب على المربي هذا النوع من السينوريات معرفة تفاصيل الحياة البرية للحيوان حتى يساعد اللبؤة ويجعلها تستقر نفسيا بإبعادها من جو الشجار مع الذكور او الزوج حسبه.

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الى جانب اللقاح والأكل المنتظم كما صنف المتحدث “أمين ابن العم عيسى” صاحب حديقة الحيوانات بحديقة التسلية سطيف.كما يعتبر نفسه أنه من الاوائل الذين يزودون باقي الحدائق بالحيونات النادرة بالجزائر في اطار التبادل بين باقي الفصائل الغائبة عن حضيرته، بالإضافة الى ان له مشروع ينتظر الموافقة من سلطات ولاية تمنراست لايجازته بانشاء حديقة أخرى للخروج الى نطاق التبادل مع الساحل الافريقي.

معتبرا انها صفقة مربحة في كل الاتجاهات لما يوفره المناخ الشبه قاري والصحراوي لانشاء حاضنة أسود افريقية تزود باقي الحدائق الحيوانية على المستوى الاقليمي وحتى الأوروبي.