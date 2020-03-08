بالصور.. ولاية الجزائر تكرم نسائها

نظّمت ولاية الجزائر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حفلا تكريميا على شرف موظفات الولاية بفندق المطار ببلدية الدار البيضاء.

الحف اشرف عليه والي الولاية يوسف شرفة بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي و الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء.

وحضر الحفل كل من الواليات المنتدبات لكلّ المقاطعات الإدارية لبوزريعة، بئر توتة وسيدي أمحمد، مديرات الهيئة التنفيذية للولاية، المديرات العامات للمؤسسات العمومية الولائية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا ذات الطابع الإداري، إطارات ولاية الجزائر وموظفاتها، بالإضافة إلى العنصر النسوي من أسرة الإعلام.

وتقدّم الوالي بتهانيه إلى كافة إطارات، موظفات وعاملات الولاية، وكذا الإعلاميات اللّواتي قمن بتغطية هذا الحفل، بمناسبة عيدهن العالمي متمنيا لهنّ مزيدا من النجاح والتألق وسداد الخطى، كما أشرف على مراسم تكريمهن، كإعتراف رمزيٍّ بجهودهنّ وتضحياتهن الجليلة التي دأبن على تقديمها.