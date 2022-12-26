بالصور.. ولاية الجزائر تواصل التحضيرات لإنجاح الشان

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الإثنين، عن مواصلتها التحضيرات الخاصة بكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين والتي ستحتضنها الجزائر مطلع العام المقبل.

وجاء في بيان ولاية الجزائر، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك:”مصالح ولاية الجزائر تواصل التحضيرات الخاصة بالبطولة الإفريقية للأمم للمحليين CHAN 2022.

وأضاف البيان أن هذه التحضيرات تتمثل في:”تهيئة المسارات والشوارع المؤدية إلى ملعب براقي الذي سيحتضن المنافسة بولاية الجزائر، بالإضافة إلى مواقع ومقرات تواجد الوفود المشاركة في هذه التظاهرة الكروية”.