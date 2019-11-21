بالصور .. ولاية الجزائر توقع عقود إستكمال ربط العاصمة بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي مع سونلغاز

أبرمت اليوم الخميس ولاية الجزائر مع مصالح مجمع”سونلغاز” عقود برنامج إستكمال ربط العاصمة بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي.

وحضر مراسيم التوقيع والتي جرت بمقر الولاية كل من والي العاصمة عبد الخالق صيودة ووزير الطاقة محمد عرقاب، وكذا الرئيس المدير العام لسونلغاز.

ويهدف هذا البرنامج إلى إستكمال تزويد كافة الأحياء والتجمعات السكنية بهاتين المادتين الحيويتين بالعاصمة.

وحسب ما نشرته مصالح الولاية عبر صفحتهم على الفيسبوك فإن تكلفة البرنامج ملياري دينار جزائري أي ما يعادل 200 مليار سنتيم.

والتي ستتكفل بها ميزانية الولاية على مرحلتين تتوزعان كالآتي:

الشطر الأول: يُقدر مليار دينار، ويندرج ضمن الميزانية التكميلية لسنة 2019.

الشطر الثاني: يُقدر مليار دينار، ستخصص إعتماداته المالية ضمن الميزانية الأولية لسنة 2020.

من جهته كشف وزير الطاقة إلى أنّ المرحلة الأولى من البرنامج سيتم إنجازها من طرف كفاءات جزائرية مؤهلة.

واكد عرقاب أن مدة الانجاز ستكون خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

وللتذكير فإن هذا البرنامج سيتيح ضمان ربط أكثر من 7200 مسكن بشبكة الكهرباء، وأكثر من 10.000 مسكن بشبكة الغاز الطبيعي.

ضمان ربط أكثر من 7200 مسكن بشبكة الكهرباء:

عدد المساكن المعنية: 7289.

عدد الأحياء المعنية: 124.

عدد البلديات المعنية: 30.

إضافة إلى مشروع ربط أكثر من 10.000 مسكن بشبكة الغاز الطبيعي موزعة:

عدد المساكن المعنية: 10362.

عدد الأحياء المعنية: 139.

عدد البلديات المعنية: 32.