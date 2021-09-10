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الرياضة

بالصور.. ولاية باتنة تخصص إستقبال خاص لأبطال الجزائر

بقلم يونس رزيق
بالصور.. ولاية باتنة تخصص إستقبال خاص لأبطال الجزائر
البطلة مونية قاسمي وزميلتها جلال صفية
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إستقبلت ولاية باتنة اليوم الجمعة كل من البطلة جلال صفية الفائزة بالميدالية الذهبية و صاحبة الرقم القياسي العالمي تخصص رمي الجلة و  البطلة قاسمي مونية الفائزة بالميدالية البرونزية تخصص رمي الصولجان بالألعاب البارالمبية التي أجريت بطوكيو من طرف السلطات المحلية ومدير و اطارات مديرية الشباب و الرياضة ومواطني ولاية باتنة .

كما أكدت الصفحة الرسمية للولاية على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك أن والي الولاية توفيق مزهود سيخص البطلات بحفل تكريمي  يو م الأحد على الساعة الرابعة مساءا بمقر الولاية.

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