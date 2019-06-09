بالصور.. ولاية تبسة تسجل 4 حرائق بالأراضي الفلاحية اليوم

سجلت ولاية تبسة اليوم نشوب 4 حرائق بالأراضي الفلاحية، عبر إقليم الولاية.

وتمكنت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة ممثلة في الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة،الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد جفال موالله بالكويف،الوحدة الثانوية الونزة من إخماد هذه الحرائق.

اين شب حريق شب بمحصول زراعي بدوار الرزايقية بلدية الكويف اين تم تسجيل احتراق حوالي 200متر مربع سنابل قائمة شعير.

وشب حريق شب بمحصول زراعي لثلاثة اراضي على مستوى الهنشير بكارية طريق المركز الحدودي رأس العيون اين تم تسجيل احتراق حوالي 4هكتارات و200متر مربع محصول زراعي.

وحريق شب بحصيدة على مستوى طريق الكويف بتبسة أين تم تسجيل احتراق حوالي 04هكتارات وحوالى 50 كيس شعير .

فيما شجل حريق شب بحصيدة ومحصول زراعي على مستوى الطريق الولائي رقم 06 قرية سيدي يحيا بالونزة، اين تم تسجيل احتراق حوالي 500 متر مربع حصيدة و500متر مربع سنابل قائمة شعير.