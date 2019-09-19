بالصور.. ولاية تلمسان تكرم أمينها العام السابق عيسى عروة

أشرف علي بن يعيش والي ولاية تلمسان أمسية اليوم، على حفل تكريمي الذي أقيم على شرف عيسى عروة بمناسبة تعيينه واليا لولاية سكيكدة.

الجفل جرى بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات العسكرية والأمنية والمدراء التنفيذيون بالولاية و المنتخبين المحليين.

وخلال الحفل التكريمي أثنى الوالي على الجهود التي بذلها عيسى عروة طيلة إشرافه على الأمانة العامة للولاية وتفانيه في عمله، متمنيا له التوفيق في مهامه في خدمة البلاد و المواطن .

للإشارة فقد شغل عيسى عروة العديد من المناصب السامية، حيث ترأس جملة من الدوائر عبر الإقليم الوطني، ومن ثم أمين عام لولاية تلمسان، فواليا لولاية سكيكدة.