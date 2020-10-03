بالصور.. ولاية تلمسان تكرم الدكتور مختار بن قلفاط

كرمت مصالح ولاية تلمسان اليوم السبت، الدكتور مختار بن قلفاط أحد أقطاب الطب على مستوى الولاية.

التكريم حضره أمومن مرموري والي ولاية تلمسان ومصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، رئيس جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، وعدد من الأطباء و إطارات الدولة.

و خلال هذه المناسبة ألقى الوالي كلمة نوه فيها على خصال الرجل المجاهد في ميدان الطب والمعرفة ، حيث كان من الدوائر التي هندست طب الجراحة على مستوى الولاية.

كما ألقى مختار بن قلفاط كلمة مؤثرة تناول فيها الأوضاع السائدة أنفا في الجامعة والمركز الإستشفائي الجامعي تلمسان والعمل على دفع حركية تنمية الطب على المستوى المحلي خدمة للجزائر بصفة عامة.