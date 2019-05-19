بالصور.. ولاية عنابة تتدعم بالمكتب البريدي المتنقل

إحياءا للذكرى 63 لعيد الطالب تدعم قطاع البريد بعنابة بالمكتب البريدي المتنقل مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم مختلف الخدمات للزبائن بصورة عادية.

والتكفل بالطلبات في مجال السحب وغيرها، وهو الأول من نوعه على المستويين الوطني والإفريقي، الحافلة من صنع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة.

مجهزة بمولدات كهربائية وبمختلف التكنولوجيات ومرتبطة بشبكة الأنترنيت التي توفرها شبكة “اتصالات الجزائر” الفضائية.

كما أنها متصلة بالأقمار الصناعية وتتوفر على تجهيزات هامة لطاقم العمال والزبائن ومؤمنة عبر كاميرات مراقبة ومجهزة بممر لتسهيل وصول فئة ذوي الإحتياجات الخاصة إلى الشباك.

حيث أشرف والي عنابة ‘مزهود توفيق’ رفقة مدير بريد الجزائر ومدير البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال على إعطاء إشارة انطلاق مكتب البريد المتنقل الذي سيقدم خدمات إضافية لزبائن بريد الجزائر.