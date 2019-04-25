بالصور.. ولاية مستغانم تكرم المقرئ عبدلي توفيق والتلميذة بلكحل منى رباب

أشرف والي ولاية مستغانم رابحي محمد عبد النور اليوم الخميس على حفل تكريم ومنح شهادات تقديرية للمقرئ عبدلي توفيق.

تقديرا له على حصوله على المرتبة الثانية في المسابقة الدولية لحفظ و تلاوة القرآن الكريم المنظمة بجمهورية ايران الاسلامية بمشاركة 80 دولة.

كما تم تكريم التلميذة بلكحل منى رباب، تقديرا لها لحصولها على المرتبة الاولى في مسابقة الابداع في القلم الحر المنظمة بجامعة الفيوم بجمهورية مصر العربية

تشجيعا منه و دعما للفئات المبدعة التي تشرف ولاية مستغانم بصفة خاصة و الجزائر بصفة عامة في المحافل الدولية في جميع المجالات.

التكريم كان بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا السلطات المدنية والعسكرية للولاية.