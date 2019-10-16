بالصور.. ولاية وهران تحضر لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021

إستقبلت، رئيسة لجنة النقل وتهيئة الإقليم بولاية وهران اليوم الأربعاء كل من نائب رئيس بلدية السانيا والمديرة التقنية للبلدية.

في إطار تحضير ملف حول تهيئة الإقليم تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط بولاية وهران سنة 2021 .

كما حضر اللقاء، مقررة اللجنة وكذا عضو لجنة التنمية المحلية، التجهيز الاستثمار والتشغيل.

وتطرقت جلسة العمل الكيفيات والحلول الناجعة للخروج بملف يركز على العملية التنظيمية للمظاهر الجغرافية والبشرية والإقتصادية بمعايير مدروسة.

بإدراج توصيات سيتم التركيز عليها خلال دورة المجلس بغية تطبيقها بعد دراستها.