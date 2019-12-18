بالصور.. ولاية وهران تواصل محاربة البناء الفوضوي

توصل ولاية وهران، عمليات هدم البنايات الفوضوية، لتشمل بحر هذا الاسبوع، بلديتي سيدي الشحمي ووهران.

وباشرت اليوم الأربعاء مصالح دائرة بئر الجير رفقة المصالح الأمنية بالمنطقة المسماة بوجمعة، عملية هدم 75 بناية فوضوية مشيدة حديثا.

في حملة موسعة قصد الحد من هذه التوسعات العشوائية الواقعة على حساب مساحات موجهة كتجهيزات عمومية، تربوية أو صحية، ومساحات خضراء وأخرى ذات طابع فلاحي.

وفي ذات السياق سيتم اتخاذ كافة إجراءات قانونية الردعية ضد المتسببين في تفشى هذه الظاهرة، المتواطئين وكذا المتهاونين في محاربتها.

وقالت السلطات الولائية أنّها ستواصل محاربة الظاهرة، التي أضحت مشوهة للمظهر الجمالي للنسيج العمراني، لتمس عمليات الهدم دوائر وبلديات عديدة.